Gokhan Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokhan Bulut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gokhan Bulut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gokhan Bulut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gokhan Bulut 7 Aralık 1992 tarihinde Yozgat şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gokhan Bulut Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gokhan Bulut, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Efeler 09 Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Efeler 09 Spor FK takımına 25 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Gokhan Bulut'nin Efeler 09 Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gokhan Bulut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gokhan Bulut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Gokhan Bulut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gokhan Bulut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Eylül 2016 yılında Söke Spor

21 Eylül 2017 yılında Çal Belediye

10 Ocak 2018 yılında Söke Spor

20 Eylül 2019 yılında Bergama Bld

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

9 Nisan 2021 yılında Efeler 09 SFK

4 Haziran 2021 yılında Söke Spor

25 Ekim 2021 yılında Efeler 09 SFK

Gokhan Bulut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gokhan Bulut şuan Efeler 09 Spor FK takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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