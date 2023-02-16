Emirhan Emir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emirhan Emir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emirhan Emir kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emirhan Emir ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emirhan Emir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emirhan Emir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emirhan Emir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emirhan Emir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emirhan Emir 21 Şubat 2003 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emirhan Emir Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini COMET Sports & Events yapmaktadır. Emirhan Emir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Efeler 09 Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Efeler 09 Spor FK takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emirhan Emir'nin Efeler 09 Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emirhan Emir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emirhan16emir/

Emirhan Emirboyu ve yaşı kaç

Emirhan Emir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emirhan Emir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Emirhan Emir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emirhan Emir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2018 yılında Altınordu Alt

1 Temmuz 2018 yılında Altınordu U16

7 Ocak 2019 yılında Altınordu U17

1 Temmuz 2019 yılında Altınordu U19

13 Ocak 2021 yılında Altınordu

28 Temmuz 2022 yılında Efeler 09 SFK

30 Haziran 2023 yılında Altınordu

Emirhan Emir kimdir

Emirhan Emir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emirhan Emir şuan Efeler 09 Spor FK takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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Emirhan Emir nereli

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