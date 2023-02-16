Berkan Unal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berkan Unal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berkan Unal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berkan Unal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berkan Unal 23 Nisan 2002 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berkan Unal Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Berkan Unal, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Efeler 09 Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Efeler 09 Spor FK takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Berkan Unal'nin Efeler 09 Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Berkan Unal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berkan Unal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Berkan Unal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berkan Unal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2021 yılında Hacettepe

18 Ocak 2023 yılında Efeler 09 SFK

Berkan Unal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berkan Unal şuan Efeler 09 Spor FK takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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