Furkan Tusik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Tusik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Tusik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Tusik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Tusik 5 Ocak 1993 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Furkan Tuşik şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Tusik Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Furkan Tusik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Efeler 09 Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Efeler 09 Spor FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Furkan Tusik'nin Efeler 09 Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Furkan Tusik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/furkantusikk/

Furkan Tusik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Tusik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Furkan Tusik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Tusik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında İzmirspor

15 Ağu 2012 yılında Altınordu

10 Ağu 2014 yılında Bayrampaşa

30 Haziran 2015 yılında Altınordu

25 Ağu 2015 yılında Ankara Demir

1 Şubat 2016 yılında Tire 1922 Spor

8 Ağu 2018 yılında Şile Yıldızspor

16 Temmuz 2019 yılında Artvin Hopaspor

1 Temmuz 2022 yılında Efeler 09 SFK

Furkan Tusik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Tusik şuan Efeler 09 Spor FK takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.