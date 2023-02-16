Furkan Kulekci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Kulekci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Kulekci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Kulekci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Kulekci 18 Haziran 1998 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Kulekci Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Furkan Kulekci, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ergene Velimeşe Spor futbol takımında oynamaktadır. Ergene Velimeşe Spor takımına 16 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Furkan Kulekci'nin Ergene Velimeşe Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Furkan Kulekci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Kulekci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Furkan Kulekci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Kulekci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2017 yılında Manavgatspor

30 Haziran 2017 yılında Tuzlaspor

28 Eylül 2017 yılında Şile Yıldızspor

12 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2020 yılında Ergene Velimeşe

Furkan Kulekci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Kulekci şuan Ergene Velimeşe Spor takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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