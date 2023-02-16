Emre Agras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Agras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Agras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Agras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Agras 20 Ocak 2004 tarihinde Aydin şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Emre Ağraş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Agras Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emre Agras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Efeler 09 Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Efeler 09 Spor FK takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Emre Agras'nin Efeler 09 Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emre Agras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Agras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emre Agras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Agras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Eylül 2019 yılında Nazilli Bld Alt

21 Şubat 2020 yılında Göztepe Alt

19 Kasım 2021 yılında Aydın BB

7 Şubat 2022 yılında Pendikspor

8 Eylül 2022 yılında Efeler 09 SFK

Emre Agras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Agras şuan Efeler 09 Spor FK takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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