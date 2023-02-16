Sabutay Bayulken kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sabutay Bayulken Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sabutay Bayulken adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sabutay Bayulken Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sabutay Bayulken 2 Mayıs 1985 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Sabutay Alper Bayülken şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sabutay Bayulken Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sabutay Bayulken, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Efeler 09 Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Efeler 09 Spor FK takımına 26 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Sabutay Bayulken'nin Efeler 09 Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sabutay Bayulken Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sabutay_alper/

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Sabutay Bayulken Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sabutay Bayulken isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Sabutay Bayulken Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sabutay Bayulken futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağu 2004 yılında Özgüzelderespor

27 Ocak 2006 yılında Altay SK

1 Şubat 2007 yılında Adıyamanspor

24 Ağu 2010 yılında Kartalspor

15 Temmuz 2013 yılında Göztepe

14 Ağu 2015 yılında Sarıyer

27 Ağu 2018 yılında Düzcespor

6 Ağu 2019 yılında Ergene Velimeşe

15 Eylül 2020 yılında Alanya Kestel

26 Ağu 2021 yılında Efeler 09 SFK

Sabutay Bayulken Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sabutay Bayulken şuan Efeler 09 Spor FK takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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