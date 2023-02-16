İshak Kurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İshak Kurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İshak Kurt kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İshak Kurt ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İshak Kurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İshak Kurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İshak Kurt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İshak Kurt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İshak Kurt 1 Ocak 1993 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İshak Kurt şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İshak Kurt Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İshak Kurt, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Efeler 09 Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Efeler 09 Spor FK takımına 9 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. İshak Kurt'nin Efeler 09 Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İshak Kurtboyu ve yaşı kaç

İshak Kurt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İshak Kurt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

İshak Kurt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İshak Kurt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2013 yılında Bilinmiyor

12 Eylül 2014 yılında Bilinmiyor

24 Eylül 2014 yılında Çayırova Spor

17 Eylül 2015 yılında Ergene Velimeşe

22 Şubat 2016 yılında Kocaelispor

11 Eylül 2018 yılında Çayırova Spor

20 Eylül 2019 yılında Vefaspor

9 Nisan 2021 yılında Efeler 09 SFK

İshak Kurt kimdir

İshak Kurt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İshak Kurt şuan Efeler 09 Spor FK takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mecidiyeköy

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İshak Kurt nereli

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