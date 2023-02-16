Umut Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Umut Kaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Umut Kaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Umut Kaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Umut Kaya 31 Mayıs 1987 tarihinde Alkmaar şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Umut Kaya Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Umut Kaya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Efeler 09 Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Efeler 09 Spor FK takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Umut Kaya'nin Efeler 09 Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Umut Kaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Umut Kaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Umut Kaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Umut Kaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Karlsruhe II

13 Ağu 2007 yılında Alanyaspor

14 Ağu 2009 yılında Göztepe

1 Şubat 2010 yılında Sarıyer

30 Haziran 2010 yılında Göztepe

25 Ağu 2010 yılında Y. Malatyaspor

1 Eylül 2010 yılında Turgutluspor

11 Ağu 2011 yılında Aydınspor 1923

12 Ağu 2014 yılında Göztepe

15 Ağu 2015 yılında Kocaeli Birlik

14 Ocak 2016 yılında Menemen Belediye

5 Ağu 2016 yılında Kocaeli Birlik

1 Temmuz 2017 yılında Manisa BB

26 Ağu 2020 yılında Çorum FK

3 Şubat 2022 yılında Fethiyespor

29 Temmuz 2022 yılında Efeler 09 SFK

Umut Kaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Umut Kaya şuan Efeler 09 Spor FK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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