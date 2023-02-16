Yigit Kose kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yigit Kose Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yigit Kose adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yigit Kose Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yigit Kose 6 Kasım 2000 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yiğit Köse şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yigit Kose Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yigit Kose, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Efeler 09 Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Efeler 09 Spor FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yigit Kose'nin Efeler 09 Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yigit Kose Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yigit Kose isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Yigit Kose Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yigit Kose futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2014 yılında Trabzonspor Alt

1 Temmuz 2015 yılında Trabzonspor U16

12 Şubat 2016 yılında Giresunspor Alt

23 Eylül 2016 yılında Faroz Yalıspor

23 Şubat 2017 yılında Manisaspor Alt

10 Ekim 2017 yılında Eynesil Bld

13 Şubat 2018 yılında Bilinmiyor

20 Eylül 2018 yılında Arhavi Spor

17 Ocak 2019 yılında Karaman Bld

19 Eylül 2019 yılında Sorgun Belediye

21 Şubat 2020 yılında 1926 Bulancak

4 Eylül 2020 yılında Fatsa Belediye

12 Ocak 2023 yılında Efeler 09 SFK

30 Haziran 2023 yılında Fatsa Belediye

Yigit Kose Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yigit Kose şuan Efeler 09 Spor FK takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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