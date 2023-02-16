Yigit Kose kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yigit Kose Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yigit Kose adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yigit Kose Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yigit Kose 6 Kasım 2000 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yiğit Köse şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yigit Kose Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yigit Kose, {oyuncu-ayak}
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Efeler 09 Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Efeler 09 Spor FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yigit Kose'nin Efeler 09 Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Yigit Kose Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yigit Kose isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.
Yigit Kose Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Yigit Kose futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
8 Eylül 2014 yılında Trabzonspor Alt
1 Temmuz 2015 yılında Trabzonspor U16
12 Şubat 2016 yılında Giresunspor Alt
23 Eylül 2016 yılında Faroz Yalıspor
23 Şubat 2017 yılında Manisaspor Alt
10 Ekim 2017 yılında Eynesil Bld
13 Şubat 2018 yılında Bilinmiyor
20 Eylül 2018 yılında Arhavi Spor
17 Ocak 2019 yılında Karaman Bld
19 Eylül 2019 yılında Sorgun Belediye
21 Şubat 2020 yılında 1926 Bulancak
4 Eylül 2020 yılında Fatsa Belediye
12 Ocak 2023 yılında Efeler 09 SFK
30 Haziran 2023 yılında Fatsa Belediye
Yigit Kose Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yigit Kose şuan Efeler 09 Spor FK takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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