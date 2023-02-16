Adnan Gulen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adnan Gulen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adnan Gulen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adnan Gulen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adnan Gulen 17 Kasım 1998 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adnan Gulen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adnan Gulen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Efeler 09 Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Efeler 09 Spor FK takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adnan Gulen'nin Efeler 09 Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adnan Gulen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/adnangulen17/

Adnan Gulen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adnan Gulen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Adnan Gulen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adnan Gulen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Temmuz 2018 yılında Hekimoğlu

30 Ocak 2019 yılında Karaköprü Bld

30 Haziran 2019 yılında Hekimoğlu

28 Ağu 2019 yılında Ofspor

8 Temmuz 2022 yılında Efeler 09 SFK

Adnan Gulen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adnan Gulen şuan Efeler 09 Spor FK takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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