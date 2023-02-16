Sabrican Kucuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sabrican Kucuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sabrican Kucuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sabrican Kucuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sabrican Kucuk 9 Temmuz 2003 tarihinde Aydin şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Sabrican Küçük şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sabrican Kucuk Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sabrican Kucuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Efeler 09 Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Efeler 09 Spor FK takımına - tarihinde katılmıştır. Sabrican Kucuk'nin Efeler 09 Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Sabrican Kucuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sabricankucuk/

Sabrican Kucuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sabrican Kucuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Sabrican Kucuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sabrican Kucuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sabrican Kucuk şuan Efeler 09 Spor FK takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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