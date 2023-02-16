Serkan Demirol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serkan Demirol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serkan Demirol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serkan Demirol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serkan Demirol 13 Nisan 1989 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serkan Demirol Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Serkan Demirol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Efeler 09 Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Efeler 09 Spor FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Serkan Demirol'nin Efeler 09 Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Serkan Demirol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serkan Demirol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Serkan Demirol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serkan Demirol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Kocaelispor

29 Ağu 2011 yılında Körfez FK

27 Ağu 2013 yılında Yeni Diyarbakır

1 Temmuz 2014 yılında Sivasspor

22 Temmuz 2014 yılında Sivas Dört Eylül

30 Haziran 2016 yılında Sivasspor

1 Ağu 2016 yılında Sivas Belediye

6 Ocak 2017 yılında Altay SK

12 Temmuz 2017 yılında Sivas Belediye

1 Temmuz 2019 yılında Fethiyespor

1 Temmuz 2021 yılında 68 Aksaray Bld

14 Ağu 2022 yılında Edirnespor

12 Ocak 2023 yılında Efeler 09 SFK

Serkan Demirol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serkan Demirol şuan Efeler 09 Spor FK takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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