Hakan Can Durdu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hakan Can Durdu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hakan Can Durdu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hakan Can Durdu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hakan Can Durdu 12 Ocak 1999 tarihinde Denizli şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hakan Can Durdu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairFoot yapmaktadır. Hakan Can Durdu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Efeler 09 Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Efeler 09 Spor FK takımına 22 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Hakan Can Durdu'nin Efeler 09 Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Hakan Can Durdu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/hakaancan8/

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http://www.instagram.com/hakaancan8/

http://www.facebook.com/hakancan.durdu

Hakan Can Durdu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hakan Can Durdu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Hakan Can Durdu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hakan Can Durdu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2017 yılında Denizli Futbol A

30 Haziran 2017 yılında Denizlispor Alt

1 Temmuz 2017 yılında Denizlispor U21

30 Ocak 2018 yılında Denizlispor Alt

1 Temmuz 2018 yılında Denizlispor U21

21 Eylül 2018 yılında İzmirspor

24 Ocak 2019 yılında Serinhisarspor

11 Ekim 2019 yılında Isparta 32 Spor

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

22 Ağu 2021 yılında Efeler 09 SFK

Hakan Can Durdu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hakan Can Durdu şuan Efeler 09 Spor FK takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

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