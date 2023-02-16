Murat Sevimler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murat Sevimler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murat Sevimler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murat Sevimler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murat Sevimler 11 Temmuz 1998 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murat Sevimler Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Murat Sevimler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Efeler 09 Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Efeler 09 Spor FK takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Murat Sevimler'nin Efeler 09 Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Murat Sevimler Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/msevimler31/

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Murat Sevimler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Murat Sevimler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Murat Sevimler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murat Sevimler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Alanyaspor U21

18 Ocak 2019 yılında Kemerspor 2003

30 Haziran 2019 yılında Alanyaspor U21

1 Temmuz 2019 yılında Alanyaspor

29 Ağu 2019 yılında Kemerspor 2003

7 Ocak 2020 yılında Alanyaspor

8 Ocak 2020 yılında Payasspor

3 Ağu 2020 yılında Alanyaspor

10 Eylül 2020 yılında Alanya Kestel

30 Haziran 2021 yılında Alanyaspor

20 Ağu 2021 yılında Alanya Kestel

8 Şubat 2022 yılında Nevşehir Bld

18 Temmuz 2022 yılında Efeler 09 SFK

Murat Sevimler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murat Sevimler şuan Efeler 09 Spor FK takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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