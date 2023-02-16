Alper Ozdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alper Ozdemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alper Ozdemir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alper Ozdemir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alper Ozdemir 23 Ekim 1999 tarihinde Mugla şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alper Ozdemir Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alper Ozdemir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Efeler 09 Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Efeler 09 Spor FK takımına 21 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Alper Ozdemir'nin Efeler 09 Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alper Ozdemir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alperozdmr1/

Alper Ozdemir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alper Ozdemir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Alper Ozdemir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alper Ozdemir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2019 yılında Bergama Bld

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

21 Ağu 2021 yılında Efeler 09 SFK

Alper Ozdemir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alper Ozdemir şuan Efeler 09 Spor FK takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.

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