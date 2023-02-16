Suleyman Celik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Suleyman Celik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Suleyman Celik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Suleyman Celik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Suleyman Celik 18 Ağu 1992 tarihinde Mugla şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Süleyman Çelik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Suleyman Celik Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Suleyman Celik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Efeler 09 Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Efeler 09 Spor FK takımına 14 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Suleyman Celik'nin Efeler 09 Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Suleyman Celik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Suleyman Celik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Suleyman Celik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Suleyman Celik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Eylül 2015 yılında Muğlaspor

20 Eylül 2017 yılında Yatağanspor

12 Ocak 2018 yılında Tavşanlı Linyit

12 Eylül 2018 yılında Didim Belediye

18 Eylül 2019 yılında Aydın Yıldız

21 Şubat 2020 yılında Kestel Spor

18 Eylül 2020 yılında Muğlaspor

22 Mart 2021 yılında Kulüpsüz

14 Nisan 2021 yılında Efeler 09 SFK

Suleyman Celik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Suleyman Celik şuan Efeler 09 Spor FK takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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