Berkcan Cengiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berkcan Cengiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berkcan Cengiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berkcan Cengiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berkcan Cengiz 4 Haziran 2002 tarihinde Düzce şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berkcan Cengiz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Berkcan Cengiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Efeler 09 Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Efeler 09 Spor FK takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Berkcan Cengiz'nin Efeler 09 Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Berkcan Cengiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berkcan Cengiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Berkcan Cengiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berkcan Cengiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2020 yılında Kıbrıscıkspor

13 Kasım 2020 yılında Boluspor U19

24 Eylül 2021 yılında Altınordu U19

1 Temmuz 2022 yılında Altınordu

2 Ağu 2022 yılında Gümüşhanespor

7 Eylül 2022 yılında Altınordu

8 Eylül 2022 yılında Efeler 09 SFK

30 Haziran 2023 yılında Altınordu

Berkcan Cengiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berkcan Cengiz şuan Efeler 09 Spor FK takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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