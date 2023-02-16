Okan Saracoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Okan Saracoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Okan Saracoglu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Okan Saracoglu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Okan Saracoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Okan Saracoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Okan Saracoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Okan Saracoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Okan Saracoglu 16 Şubat 1998 tarihinde Tekirdag şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye,Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Okan Saraçoğlu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Okan Saracoglu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Okan Saracoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Osmaniyespor FK futbol takımında oynamaktadır. Osmaniyespor FK takımına 17 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Okan Saracoglu'nin Osmaniyespor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Okan Saracoglu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.twitter.com/okan_saracoglu8

http://www.instagram.com/okansaracoglu8/

http://www.facebook.com/okan.saracoglu.1

Okan Saracogluboyu ve yaşı kaç

Okan Saracoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Okan Saracoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Okan Saracoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Okan Saracoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mayıs 2015 yılında Başakşehir U21

28 Kasım 2016 yılında Başakşehir

12 Ocak 2017 yılında Erzin Belediye

30 Haziran 2017 yılında Başakşehir

19 Ocak 2018 yılında Ankara Adliye

30 Haziran 2018 yılında Başakşehir

1 Ağu 2018 yılında Pendikspor

30 Haziran 2019 yılında Başakşehir

5 Ağu 2019 yılında İstanbulspor

23 Ocak 2020 yılında Etimesgut Bld

16 Eylül 2020 yılında Adıyaman 1954

27 Ağu 2021 yılında Ceyhan Spor

12 Ocak 2022 yılında Kahramanmaraş

17 Ağu 2022 yılında Osmaniyespor FK

Okan Saracoglu kimdir

Okan Saracoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Okan Saracoglu şuan Osmaniyespor FK takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vakiflar Güvenspor (2009-2011), Galatasaray SK (2011-2013), Okyanus Kolejispor (2013-2014) Istanbul Basaksehir (2014-2015)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Okan Saracoglu nereli

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