Omer Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Turan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Omer Turan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Omer Turan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Omer Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omer Turan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omer Turan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omer Turan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omer Turan 15 Mayıs 2000 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omer Turan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omer Turan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Efeler 09 Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Efeler 09 Spor FK takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Omer Turan'nin Efeler 09 Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Omer Turan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/omerturaannn/

Omer Turanboyu ve yaşı kaç

Omer Turan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omer Turan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Omer Turan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omer Turan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2013 yılında Altay SK Alt

1 Temmuz 2017 yılında Altay SK U19

1 Temmuz 2018 yılında Altay SK U21

21 Ocak 2019 yılında Altay SK U19

20 Eylül 2019 yılında B. Yeşilova

2 Ekim 2020 yılında İskenderun FK

19 Temmuz 2022 yılında Efeler 09 SFK

30 Haziran 2023 yılında İskenderunspor

Omer Turan kimdir

Omer Turan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omer Turan şuan Efeler 09 Spor FK takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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Omer Turan nereli

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