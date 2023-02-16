Mehmet Bektas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Bektas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mehmet Bektas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mehmet Bektas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mehmet Bektas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehmet Bektas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehmet Bektas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehmet Bektas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehmet Bektas 12 Nisan 1995 tarihinde Düzce şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mehmet Bektaş şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehmet Bektas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mehmet Bektas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Efeler 09 Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Efeler 09 Spor FK takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mehmet Bektas'nin Efeler 09 Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehmet Bektasboyu ve yaşı kaç

Mehmet Bektas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mehmet Bektas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Mehmet Bektas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehmet Bektas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2013 yılında G.Birliği Alt

1 Temmuz 2014 yılında G.Birliği U21

7 Ocak 2015 yılında Hacettepe

18 Ağu 2015 yılında G.Birliği U21

20 Ağu 2015 yılında Aydınspor 1923

30 Haziran 2016 yılında G.Birliği U21

22 Ağu 2016 yılında Hacettepe

30 Haziran 2017 yılında G.Birliği U21

28 Temmuz 2017 yılında Etimesgut Bld

1 Ağu 2019 yılında Uşak Spor

12 Ağu 2021 yılında Sarıyer

18 Ağu 2022 yılında GMG Kastamonu

18 Ocak 2023 yılında Efeler 09 SFK

Mehmet Bektas kimdir

Mehmet Bektas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehmet Bektas şuan Efeler 09 Spor FK takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Beyköy Belediyespor, Düzcespor, Boluspor

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Mehmet Bektas nereli

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