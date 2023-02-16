Ugur Cetinkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ugur Cetinkaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ugur Cetinkaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ugur Cetinkaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ugur Cetinkaya 4 Ağu 2002 tarihinde Aydin şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Uğur Çetinkaya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ugur Cetinkaya Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ugur Cetinkaya, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Efeler 09 Spor FK futbol takımında oynamaktadır. Efeler 09 Spor FK takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ugur Cetinkaya'nin Efeler 09 Spor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Ugur Cetinkaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ugur Cetinkaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ugur Cetinkaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ugur Cetinkaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2022 yılında Efeler 09 SFK

Ugur Cetinkaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ugur Cetinkaya şuan Efeler 09 Spor FK takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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