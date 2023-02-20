Abdullah Qaisy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Qaisy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Qaisy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Qaisy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Qaisy 8 Mayıs 1990 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالله قيسي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Qaisy Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Qaisy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Abdullah Qaisy'nin Damac FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdullah Qaisy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Qaisy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullah Qaisy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Qaisy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Haziran 2015 yılında Hajer

30 Haziran 2016 yılında Al-Wehda FC

1 Temmuz 2016 yılında Al-Fayha

3 Eylül 2017 yılında Shoalah

1 Temmuz 2018 yılında Al-Tai

7 Ocak 2019 yılında Abha

1 Ekim 2020 yılında Damac FC

Abdullah Qaisy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Qaisy şuan Damac FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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