Adeeb Al Haizan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adeeb Al Haizan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adeeb Al Haizan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adeeb Al Haizan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adeeb Al Haizan 30 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Adeeb Mamdouh Samhan Al-Haizan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adeeb Al Haizan Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adeeb Al Haizan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına - tarihinde katılmıştır. Adeeb Al Haizan'nin Al-Tai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adeeb Al Haizan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adeeb Al Haizan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adeeb Al Haizan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adeeb Al Haizan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adeeb Al Haizan şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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