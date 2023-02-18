Adriano Milanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adriano Milanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adriano Milanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adriano Milanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adriano Milanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adriano Milanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adriano Milanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adriano Milanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adriano Milanovic 10 Mayıs 2003 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur.  Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Adriano Milanović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adriano Milanovic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adriano Milanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Orijent Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Orijent Rijeka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adriano Milanovic'nin HNK Orijent Rijeka ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Adriano Milanovicboyu ve yaşı kaç

Adriano Milanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adriano Milanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Adriano Milanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adriano Milanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında HNK Rijeka U17

11 Ağu 2020 yılında NK Orijent U19

1 Temmuz 2022 yılında NK Orijent 1919

Adriano Milanovic kimdir

Adriano Milanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adriano Milanovic şuan HNK Orijent Rijeka takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Adriano Milanovic nereli

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