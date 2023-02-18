Mario Tadejevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Tadejevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mario Tadejevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mario Tadejevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mario Tadejevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Tadejevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Tadejevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Tadejevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Tadejevic 28 Ağu 1989 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mario Tadejević şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Tadejevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Mario Tadejevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Orijent Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Orijent Rijeka takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Mario Tadejevic'nin HNK Orijent Rijeka ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mario Tadejevicboyu ve yaşı kaç

Mario Tadejevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Tadejevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Mario Tadejevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Tadejevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2008 yılında HNK Rijeka

13 Ağu 2010 yılında NK Pomorac

31 Aralık 2010 yılında HNK Rijeka

1 Temmuz 2012 yılında FK Sarajevo

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2015 yılında Pécsi MFC

29 Eylül 2015 yılında Velez Mostar

19 Şubat 2016 yılında NK Krk

11 Nisan 2016 yılında Fjölnir

1 Şubat 2019 yılında NK Orijent 1919

Mario Tadejevic kimdir

Mario Tadejevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Tadejevic şuan HNK Orijent Rijeka takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Orijent Rijeka, NK Rijeka

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Mario Tadejevic nereli

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