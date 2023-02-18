Emanuel Crnko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emanuel Crnko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emanuel Crnko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emanuel Crnko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emanuel Crnko 7 Nisan 1999 tarihinde Varaždin şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Emanuel Črnko şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emanuel Crnko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOLDENGOALMNE yapmaktadır. Emanuel Crnko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Orijent Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Orijent Rijeka takımına 2 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Emanuel Crnko'nin HNK Orijent Rijeka ile sözleşmesi 30 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Emanuel Crnko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emanuel Crnko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emanuel Crnko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emanuel Crnko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında NK Varazdin U17

17 Temmuz 2015 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2016 yılında HNK Rijeka U19

3 Ağu 2018 yılında NK Varazdin

30 Haziran 2019 yılında HNK Rijeka

2 Ağu 2019 yılında NK Orijent 1919

Emanuel Crnko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emanuel Crnko şuan HNK Orijent Rijeka takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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