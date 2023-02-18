Marko Putnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Putnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Putnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Putnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Putnik 27 Şubat 2001 tarihinde Pula şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Putnik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lautus Football yapmaktadır. Marko Putnik, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Orijent Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Orijent Rijeka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marko Putnik'nin HNK Orijent Rijeka ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Marko Putnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Putnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Putnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Putnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağu 2014 yılında HNK Rijeka Jgd

1 Temmuz 2016 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2018 yılında HNK Rijeka U19

1 Temmuz 2020 yılında HNK Rijeka

9 Şubat 2021 yılında NK Orijent 1919

30 Haziran 2022 yılında HNK Rijeka

1 Temmuz 2022 yılında NK Orijent 1919

Marko Putnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Putnik şuan HNK Orijent Rijeka takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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