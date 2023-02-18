Patrik Mohorovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Mohorovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrik Mohorovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrik Mohorovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patrik Mohorovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Mohorovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Mohorovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Mohorovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Mohorovic 24 Mayıs 1999 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur.  Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Patrik Mohorović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Mohorovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Patrik Mohorovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Orijent Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Orijent Rijeka takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Patrik Mohorovic'nin HNK Orijent Rijeka ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Patrik Mohorovicboyu ve yaşı kaç

Patrik Mohorovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Mohorovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrik Mohorovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Mohorovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağu 2014 yılında HNK Rijeka U17

2 Eylül 2016 yılında NK Halubjan

17 Şubat 2017 yılında NK Orijent 1919

31 Ağu 2017 yılında NK Rudes U19

1 Temmuz 2018 yılında NK Rudes

26 Ağu 2019 yılında NK Krk

28 Temmuz 2021 yılında NK Orijent 1919

Patrik Mohorovic kimdir

Patrik Mohorovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Mohorovic şuan HNK Orijent Rijeka takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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Patrik Mohorovic nereli

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