Adriano Onyegbule kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adriano Onyegbule Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adriano Onyegbule kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adriano Onyegbule ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adriano Onyegbule kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adriano Onyegbule Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adriano Onyegbule

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adriano Onyegbule adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adriano Onyegbule Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adriano Onyegbule 23 Haziran 2006 tarihinde Würzburg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Almanya,Nijerya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Brian Adriano Ogechukwu Onyegbule şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adriano Onyegbule Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Adriano Onyegbule, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Basel 1893 futbol takımında oynamaktadır. FC Basel 1893 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adriano Onyegbule'nin FC Basel 1893 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Adriano Onyegbuleboyu ve yaşı kaç

Adriano Onyegbule Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adriano Onyegbule isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Adriano Onyegbule Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adriano Onyegbule futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında RB Leipzig U17

1 Temmuz 2022 yılında FC Basel

Adriano Onyegbule kimdir

Adriano Onyegbule Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adriano Onyegbule şuan FC Basel 1893 takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hertha BSC, RasenBallsport Leipzig

Adriano Onyegbule Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 25 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Adriano Onyegbule nereli

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