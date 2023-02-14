Liam Chipperfield kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Chipperfield Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Liam Chipperfield kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Liam Chipperfield ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Liam Chipperfield kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Liam Chipperfield Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Liam Chipperfield

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Liam Chipperfield adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Liam Chipperfield Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Liam Chipperfield 14 Şubat 2004 tarihinde Basel şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsviçre,Avustralya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Liam Scott Chipperfield şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Liam Chipperfield Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Liam Chipperfield, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Basel 1893 futbol takımında oynamaktadır. FC Basel 1893 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Liam Chipperfield'nin FC Basel 1893 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Liam Chipperfieldboyu ve yaşı kaç

Liam Chipperfield Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Liam Chipperfield isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Liam Chipperfield Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Liam Chipperfield futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2021 yılında FC Basel U21

1 Ocak 2022 yılında FC Basel

Liam Chipperfield kimdir

Liam Chipperfield Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Liam Chipperfield şuan FC Basel 1893 takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Basel

Liam Chipperfield Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U19 takımında 10 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 20 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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Liam Chipperfield nereli

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