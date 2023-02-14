Bradley Fink kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bradley Fink Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bradley Fink kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bradley Fink ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bradley Fink kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bradley Fink Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bradley Fink

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bradley Fink adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bradley Fink Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bradley Fink 17 Nisan 2003 tarihinde Cham şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İsviçre,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bradley Thomas Fink şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bradley Fink Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SCORES sports management ag yapmaktadır. Bradley Fink, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Basel 1893 futbol takımında oynamaktadır. FC Basel 1893 takımına 17 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Bradley Fink'nin FC Basel 1893 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Bradley Fink Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bradleyfink9/

Bradley Finkboyu ve yaşı kaç

Bradley Fink Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bradley Fink isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bradley Fink Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bradley Fink futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Luzern Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Luzern U16

1 Temmuz 2019 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2020 yılında B. Dortmund U19

1 Temmuz 2022 yılında B. Dortmund II

17 Ağu 2022 yılında FC Basel

Bradley Fink kimdir

Bradley Fink Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bradley Fink şuan FC Basel 1893 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Cham (2008-2011), FC Luzern (2011-2019), Borussia Dortmund (2019-2022)

Bradley Fink Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U21 takımında 24 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 9 numaralı formasıyla 28 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 9 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 5 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 7 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 9 numaralı formasıyla 25 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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Bradley Fink nereli

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