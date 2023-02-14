Kasim Adams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kasim Adams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kasim Adams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kasim Adams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kasim Adams 22 Haziran 1995 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Gana uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kasim Adams Nuhu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kasim Adams Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Signature - ISCM AG yapmaktadır. Kasim Adams, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Basel 1893 futbol takımında oynamaktadır. FC Basel 1893 takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kasim Adams'nin FC Basel 1893 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kasim Adams Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/adamskassim24/

Kasim Adams Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kasim Adams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kasim Adams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kasim Adams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2013 yılında Leganés U19

30 Ocak 2014 yılında RCD Mallorca B

1 Temmuz 2015 yılında Mallorca

29 Ağu 2016 yılında BSC Young Boys

30 Haziran 2017 yılında Mallorca

1 Temmuz 2017 yılında BSC Young Boys

25 Temmuz 2018 yılında Hoffenheim

8 Ağu 2019 yılında F. Düsseldorf

30 Haziran 2020 yılında Hoffenheim

21 Temmuz 2022 yılında FC Basel

30 Haziran 2023 yılında Hoffenheim

Kasim Adams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kasim Adams şuan FC Basel 1893 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kasim Adams Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Medeama SC

Gana takımında 15 numaralı formasıyla 12 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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