Andy Diouf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andy Diouf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andy Diouf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andy Diouf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andy Diouf 17 Mayıs 2003 tarihinde Neuilly-sur-Seine şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Fransa,Senegal uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Andy Alune Diouf şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andy Diouf Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Andy Diouf, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Basel 1893 futbol takımında oynamaktadır. FC Basel 1893 takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andy Diouf'nin FC Basel 1893 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andy Diouf Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diouf_andy/

Andy Diouf Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Andy Diouf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Andy Diouf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andy Diouf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında ACBB Jugend

1 Temmuz 2018 yılında Rennes Jugend

1 Ocak 2020 yılında Rennes U19

1 Temmuz 2020 yılında Rennes B

1 Temmuz 2021 yılında Rennes

18 Temmuz 2022 yılında FC Basel

30 Haziran 2023 yılında Rennes

Andy Diouf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andy Diouf şuan FC Basel 1893 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andy Diouf Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AF Garenne-Colombes (2009-2012), Paris Saint-Germain (2012-2015), AC Boulogne-Billancourt (2015-2018), Stade Rennais (2018-2021)

Fransa U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Fransa U19 takımında 14 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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