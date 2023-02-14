Riccardo Calafiori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riccardo Calafiori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Riccardo Calafiori kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Riccardo Calafiori ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Riccardo Calafiori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Riccardo Calafiori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Riccardo Calafiori

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Riccardo Calafiori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Riccardo Calafiori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Riccardo Calafiori 19 Mayıs 2002 tarihinde Roma şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Riccardo Calafiori Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World Soccer Agency yapmaktadır. Riccardo Calafiori, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Basel 1893 futbol takımında oynamaktadır. FC Basel 1893 takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Riccardo Calafiori'nin FC Basel 1893 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Riccardo Calafiori Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/richycala/

Riccardo Calafioriboyu ve yaşı kaç

Riccardo Calafiori Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Riccardo Calafiori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Riccardo Calafiori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Riccardo Calafiori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Roma U17

1 Temmuz 2018 yılında Roma A19

1 Eylül 2020 yılında Roma

14 Ocak 2022 yılında Genoa

30 Haziran 2022 yılında Roma

31 Ağu 2022 yılında FC Basel

Riccardo Calafiori kimdir

Riccardo Calafiori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Riccardo Calafiori şuan FC Basel 1893 takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Riccardo Calafiori Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İtalya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İtalya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Riccardo Calafiori nereli

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