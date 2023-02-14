Anton Kade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Kade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Kade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Kade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Kade 17 Ocak 2004 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Kade Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lucky 13 yapmaktadır. Anton Kade, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Basel 1893 futbol takımında oynamaktadır. FC Basel 1893 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anton Kade'nin FC Basel 1893 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Anton Kade Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anton Kade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Kade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Kade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Hertha BSC Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Hertha BSC U16

1 Temmuz 2019 yılında Hertha BSC U17

1 Temmuz 2020 yılında Hertha BSC U19

31 Ocak 2022 yılında Hertha Berlin

1 Temmuz 2022 yılında FC Basel

Anton Kade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Kade şuan FC Basel 1893 takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Anton Kade Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sportfreunde Kladow (-2012)

Almanya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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