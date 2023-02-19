Agustin Aleo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Aleo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Aleo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Aleo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Aleo 20 Mayıs 1998 tarihinde Godoy Cruz şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Agustín Ignacio Aleo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Aleo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Aleo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Chicó FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Chicó FC takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Aleo'nin Boyacá Chicó FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Agustin Aleo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Aleo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Aleo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Aleo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Godoy Cruz II

10 Haziran 2019 yılında Godoy Cruz

21 Ocak 2020 yılında Argentinos Jrs.

31 Ocak 2021 yılında Godoy Cruz

5 Şubat 2021 yılında Ferro

25 Ocak 2022 yılında CA Güemes

7 Ocak 2023 yılında Boyacá Chicó

Agustin Aleo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Aleo şuan Boyacá Chicó FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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