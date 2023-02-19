Michael Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Gomez 4 Nisan 1997 tarihinde Barrancabermeja şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Michael Nike Gómez Vega şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Gomez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gianluca De Franco yapmaktadır. Michael Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Chicó FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Chicó FC takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Michael Gomez'nin Boyacá Chicó FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Michael Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Michael Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Envigado

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2023 yılında Boyacá Chicó

Michael Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Gomez şuan Boyacá Chicó FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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