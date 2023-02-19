Pablo Rubio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Rubio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Rubio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Rubio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Rubio 27 Temmuz 1999 tarihinde Ibagué şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Nicolás Ramos Rubio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Rubio Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pablo Rubio, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Chicó FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Chicó FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Pablo Rubio'nin Boyacá Chicó FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pablo Rubio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Rubio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Pablo Rubio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Rubio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Boyacá Chicó

Pablo Rubio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Rubio şuan Boyacá Chicó FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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