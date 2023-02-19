Kevin Londono kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Londono Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Londono adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Londono Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Londono 9 Temmuz 2000 tarihinde Neiva şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Kevin Andrey Londoño Flórez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Londono Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kevin Londono, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Chicó FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Chicó FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Kevin Londono'nin Boyacá Chicó FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kevin Londono Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kevin Londono isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kevin Londono Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Londono futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Boyacá Chicó

Kevin Londono Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Londono şuan Boyacá Chicó FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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