Jacobo Pimentel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jacobo Pimentel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jacobo Pimentel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jacobo Pimentel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jacobo Pimentel 13 Ocak 2002 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jacobo Pimentel Betancourt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jacobo Pimentel Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jacobo Pimentel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Chicó FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Chicó FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jacobo Pimentel'nin Boyacá Chicó FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jacobo Pimentel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jacobo Pimentel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jacobo Pimentel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jacobo Pimentel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Boyacá Chicó

Jacobo Pimentel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jacobo Pimentel şuan Boyacá Chicó FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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