Sebastian Arango kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Arango Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Arango adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Arango Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Arango 27 Ocak 1996 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Arango Mercado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Arango Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Arango, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Chicó FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Chicó FC takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Sebastian Arango'nin Boyacá Chicó FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Arango Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Arango isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Arango Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Arango futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Boyacá Chicó

Sebastian Arango Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Arango şuan Boyacá Chicó FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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