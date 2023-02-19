Deyson Copete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deyson Copete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deyson Copete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deyson Copete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deyson Copete 22 Ağu 2001 tarihinde Apartadó şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Deyson David Copete Cuesta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deyson Copete Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NORA RAMIREZ yapmaktadır. Deyson Copete, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Chicó FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Chicó FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Deyson Copete'nin Boyacá Chicó FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Deyson Copete Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deyson Copete isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Deyson Copete Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deyson Copete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Loures

1 Temmuz 2021 yılında Orsomarso SC

1 Temmuz 2022 yılında Boyacá Chicó

Deyson Copete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deyson Copete şuan Boyacá Chicó FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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