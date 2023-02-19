Frank Lozano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Frank Lozano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Frank Lozano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Frank Lozano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Frank Lozano 22 Ağu 1993 tarihinde Ibagué şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Frank Sebastián Lozano Rengifo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Frank Lozano Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Frank Lozano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Chicó FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Chicó FC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Frank Lozano'nin Boyacá Chicó FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Frank Lozano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Frank Lozano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Frank Lozano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Frank Lozano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2019 yılında Boyacá Chicó

Frank Lozano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Frank Lozano şuan Boyacá Chicó FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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