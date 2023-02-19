Mauricio Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio Garcia 30 Mayıs 1999 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Mauricio Javier García Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio Garcia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Colombiagol SAS yapmaktadır. Mauricio Garcia, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Chicó FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Chicó FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mauricio Garcia'nin Boyacá Chicó FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mauricio Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauricio Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauricio Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Boyacá Chicó

Mauricio Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio Garcia şuan Boyacá Chicó FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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