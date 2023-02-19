Duvier Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Duvier Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Duvier Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Duvier Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Duvier Diaz 21 Ağu 1994 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Duvier Díaz Balanta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Duvier Diaz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Duvier Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Chicó FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Chicó FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Duvier Diaz'nin Boyacá Chicó FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Duvier Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Duvier Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Duvier Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Duvier Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Albinegros

1 Ocak 2015 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2015 yılında Irapuato

1 Temmuz 2018 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2019 yılında Celaya

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Boyacá Chicó

Duvier Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Duvier Diaz şuan Boyacá Chicó FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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