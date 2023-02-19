Wilmar Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilmar Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilmar Cruz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilmar Cruz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilmar Cruz 27 Temmuz 1993 tarihinde Sipí şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Wilmar Alexander Cruz Moreno şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilmar Cruz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Wilmar Cruz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Chicó FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Chicó FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Wilmar Cruz'nin Boyacá Chicó FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wilmar Cruz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wilmar Cruz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wilmar Cruz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilmar Cruz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Expreso Rojo

1 Ocak 2015 yılında San Carlos

20 Ocak 2016 yılında Dep. Español

1 Şubat 2017 yılında Leones FC

7 Temmuz 2018 yılında Deportivo Pasto

31 Aralık 2018 yılında Leones FC

1 Ocak 2020 yılında Orsomarso SC

1 Temmuz 2020 yılında Santa Tecla

1 Ocak 2021 yılında Boyacá Chicó

Wilmar Cruz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilmar Cruz şuan Boyacá Chicó FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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