Henry Plazas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henry Plazas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henry Plazas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henry Plazas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henry Plazas 12 Aralık 1992 tarihinde Alberto Adriani şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Venezuela,Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Henry Junior Plazas Mendoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henry Plazas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Henry Plazas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Chicó FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Chicó FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Henry Plazas'nin Boyacá Chicó FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Henry Plazas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henry Plazas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henry Plazas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henry Plazas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Aragua FC

30 Haziran 2015 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2015 yılında Zulia FC

1 Ocak 2019 yılında Aragua FC

4 Ocak 2020 yılında Estudiantes

1 Ocak 2021 yılında Boyacá Chicó

Henry Plazas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henry Plazas şuan Boyacá Chicó FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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