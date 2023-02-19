Rogerio Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rogerio Caicedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rogerio Caicedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rogerio Caicedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rogerio Caicedo 18 Aralık 1993 tarihinde Buga şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Rogerio Andrés Caicedo Vásquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rogerio Caicedo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Rogerio Caicedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Chicó FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Chicó FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Rogerio Caicedo'nin Boyacá Chicó FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rogerio Caicedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rogerio Caicedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rogerio Caicedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rogerio Caicedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Tauro FC

1 Temmuz 2016 yılında Santa Gema

1 Temmuz 2018 yılında Boyacá Chicó

Rogerio Caicedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rogerio Caicedo şuan Boyacá Chicó FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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