Eder Orjuela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eder Orjuela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eder Orjuela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eder Orjuela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eder Orjuela 23 Eylül 2000 tarihinde Ibagué şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Eder Leonardo Orjuela Alzate şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eder Orjuela Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Eder Orjuela, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Boyacá Chicó FC futbol takımında oynamaktadır. Boyacá Chicó FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Eder Orjuela'nin Boyacá Chicó FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Eder Orjuela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eder Orjuela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Eder Orjuela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eder Orjuela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Boyacá Chicó

Eder Orjuela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eder Orjuela şuan Boyacá Chicó FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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